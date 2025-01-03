Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. 24 Канал узнал, что известно о последствиях воздушного нападения на столицу на данный момент.

Ранее этой же ночью В Киеве и Киевской области взрывы – работают силы ПВО

Атака дронов на Киев: что известно о последствиях

В 05:37 утра новый глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки вражеских ударных дронов предварительно, есть падение обломков в Голосеевском районе.

Все службы направились на место. Однако важно заметить, что воздушная тревога продолжается – поэтому нужно продолжать заботиться о собственной безопасности.

Городской голова Киева Виталий Кличко добавил в соцсетях, что пожара на месте падения обломков нет.

А вот в Дарницком районе, где также произошло падение обломков, таки возник пожар – как написали в ГВА, в частном доме. Спасатели потушили его, информацию о пострадавших устанавливают.

Пока никаких дополнительных деталей обнародовано не было. Напомним, в 04:30 сообщали о работе противовоздушной обороны в столице по вражеским БПЛА. В общей сложности тревогу в столице объявили в 04:05.