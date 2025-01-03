В области в результате этого пострадали люди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно об атаке на Киевскую область

Временный исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате атаки ударных БпЛА, во время которой работала противовоздушная оборона, по территории области погиб один человек, еще четыре человека получили ранения.

В одном из районов области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия,

– говорится в сообщении.

В то же время в другом районе обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на частный дом, возник пожар кровли. В результате пострадали три человека, среди которых оказался и несовершеннолетний парень.

У женщины 1957 года диагностировали острую реакцию на стресс. Кроме того, у 16-летнего парня медики обнаружили. Отмечают, что он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца – резаные раны ног.

Согласно обнародованной информации, еще в одном из населенных пунктов обломками на улице ранения получила женщина, к счастью, ее уже госпитализировали в больницу. Медики, как сообщают, оказывают ей всю необходимую помощь.

В ОВА напоминают, что по состоянию на 7 часов воздушная тревога на территории Киевской области продолжается. На фоне этого местные власти обратились к жителям с призывом находиться в укрытиях во время угрозы и посоветовали беречь себя и близких.

В то же время в Киеве в результате атаки вражеских ударных дронов предварительно есть падение обломков в Голосеевском районе, возгорания не было. В Ларницком районе, где также произошло падение обломков, возник пожар. Предварительно, без раненых.