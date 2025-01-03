В області внаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про атаку на Київську область

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Микола Калашник повідомив, що внаслідок атаки ударних БпЛА, під час якої працювала протиповітряна оборона, по території області загинула одна людина, ще чотири особи отримали поранення.

В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події,

– ідеться у повідомленні.

Водночас в іншому районі уламки збитого безпілотного літального апарата впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких опинився і неповнолітніх хлопець.

У жінки 1957 року народження діагностували гостру реакцію на стрес. Крім того, у 16-річного хлопця медики виявили. Зазначають, що він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька – різані рани ніг.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранення отримала жінка, на щастя, її вже госпіталізували до лікарні. Медики, як повідомляють, надають їй усю необхідну допомогу.

В ОВА нагадують, що станом на 07:00 повітряна тривога на території Київської області триває. На тлі цього місцева влада звернулася до жителів із закликом перебувати в укриттях під час загрози і порадили берегти себе та близьких.

Водночас у Києві унаслідок атаки ворожих ударних дронів попередньо, є падіння уламків в Голосіївському районі, загоряння не було. У Ларницькому районі, де також сталося падіння уламків, таки виникла пожежа. Попередньо, без поранених.