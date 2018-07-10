Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения детей
Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск лично присутствовал при испытаниях субмарины, собранной его инженерами из частей ракеты Falcon 9.
Илон Маск распространил в своем Twitter фото входа в пещеру Кхао Луанг, где застряли дети.
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Только что вернулся из пещеры номер 3. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она состоит из частей ракеты и называется "Лесной вепрь" в честь детской футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она понадобится в будущем. Таиланд такой красивый",
– написал Маск.
Ранее он сообщал, что корпусом субмарины служит труба для передачи жидкого кислорода от Falcon 9. Компактные размеры субмарины позволяют ей легко проходить в узких секторах пещеры, а небольшой вес делает ее удобной для сопровождения только двумя дайверами.
Напомним, что ранее американский предприниматель и инженер Илон Маск показал видеозапись мини-субмарины, разработанной специально для помощи в операции по спасению детей, застрявших в пещере Тхам Луанг в Таиланде. Напомним, 2 июля в Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Кхао Луанг.
8 июля началась операция по спасению детей из пещеры. Удалось спасти уже шесть из них.
9 июля в Таиланде завершили второй этап спасательной операции. Из пещеры вывели еще четырех ребят, но под землей остаются еще четверо детей-футболистов и их тренер. С их освобождением спешат, потому что совсем скоро в Таиланде – сезон дождей, которые могут еще сильнее затопить пещеру.