Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения детей

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск лично присутствовал при испытаниях субмарины, собранной его инженерами из частей ракеты Falcon 9.

Илон Маск распространил в своем Twitter фото входа в пещеру Кхао Луанг, где застряли дети.

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Только что вернулся из пещеры номер 3. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она состоит из частей ракеты и называется "Лесной вепрь" в честь детской футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она понадобится в будущем. Таиланд такой красивый",

– написал Маск.

Ранее он сообщал, что корпусом субмарины служит труба для передачи жидкого кислорода от Falcon 9. Компактные размеры субмарины позволяют ей легко проходить в узких секторах пещеры, а небольшой вес делает ее удобной для сопровождения только двумя дайверами.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) 9 липня 2018 р.

Напомним, что ранее американский предприниматель и инженер Илон Маск показал видеозапись мини-субмарины, разработанной специально для помощи в операции по спасению детей, застрявших в пещере Тхам Луанг в Таиланде. Напомним, 2 июля в Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Кхао Луанг.



8 июля началась операция по спасению детей из пещеры. Удалось спасти уже шесть из них.



9 июля в Таиланде завершили второй этап спасательной операции. Из пещеры вывели еще четырех ребят, но под землей остаются еще четверо детей-футболистов и их тренер. С их освобождением спешат, потому что совсем скоро в Таиланде – сезон дождей, которые могут еще сильнее затопить пещеру.