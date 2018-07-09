Ливни в Японии: число жертв увеличилось
В Японии мощные ливни вызвали массовые затопления и оползни в западной части страны, уже погибло более 120 человек.
Еще около 80 считаются пропавшими без вести. Непогода с прошлой недели бушует на западе страны. Сильные дожди спровоцировали наводнения и оползни.
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Высокая вода размыла автодороги и разрушила мосты, большинство погибших оказались под завалами собственных домов. А оставить свои дома были вынуждены почти два миллиона человек.
Кроме того, сотни тысяч японцев сейчас без питьевой воды и электроэнергии. К спасательным операциям привлечены десятки тысяч пожарных и полицейских.
Напомним, как сообщают японские информагентства, рекордные ливни наблюдаются сразу в 20 префектурах страны.