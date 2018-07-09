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Зливи у Японії: кількість жертв збільшилася

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У Японії потужні зливи спричинили масові затоплення та зсуви в західній частині країни, вже загинуло більше 120 осіб.

Ще близько 80 вважаються зниклими безвісти. Негода з минулого тижня вирує на заході країни. Сильні дощі спровокували повені та зсуви ґрунту.

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Висока вода розмила автошляхи та зруйнувала мости, більшість загиблих опинились під завалами власних помешкань. А залишити свої домівки були змушені майже два мільйони людей.

Крім того, сотні тисяч японців зараз без питної води та електроенергії. До рятувальних операцій залучені десятки тисяч пожежників та поліцейських.

Нагадаємо, як повідомляють японські інформагентства, рекордні зливи спостерігаються одразу у 20 префектурах країни.

Теги: Жертви Японія Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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