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Маск показал видео субмарины разработанной для спасения детей в Таиланде

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Маск показал субмарину для спасения детей в Таиланде
Маск показал субмарину для спасения детей в Таиланде / uain.press

Американский предприниматель и инженер Илон Маск показал видеозапись мини-субмарины разработанной специально для помощи в операции по спасению детей, застрявших в пещере Тхам Луанг в Таиланде.

Видео субмарины инженер распространил в своем Twitter аккаунте.

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Напомним, что ранее Ілон Маск пообещал отправить инженеров и технику для помощи спасателям, которые освобождают детей из затопленной пещеры в Таиланде.

Впоследствии изобретатель поставил перед командой инженеров цель разработать мини-субмарину задачей которой будет облегчить операцию по спасению детей. В частности, средство должно было быть разработано таким образом, чтобы проходить узкие затопленные сектора пещеры, пройти которые без акваланга и специальной подготовки крайне трудно.

Похоже инженерам удалось разработать субмарину, которая отвечает всем требованиям.

"Имитация маневрирования через узкий проход", – добавил Маск в сообщении где изображено, как субмарина преодолевает имитированный узкий проход.

Он также добавил, что надеется субмарина станет полезной в операции по спасению детей, если же нет, то, возможно, она понадобится в будущем.

Напомним, 2 июля в Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Кхао Луанг. 

8 июля началась операция по спасению детей из пещеры. Уже удалось спасти шестерых из них.

Теги: Дети Таиланд Илон Маск
Источник: 24 Канал
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