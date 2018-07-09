Маск показал видео субмарины разработанной для спасения детей в Таиланде

Американский предприниматель и инженер Илон Маск показал видеозапись мини-субмарины разработанной специально для помощи в операции по спасению детей, застрявших в пещере Тхам Луанг в Таиланде.

Видео субмарины инженер распространил в своем Twitter аккаунте.

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Напомним, что ранее Ілон Маск пообещал отправить инженеров и технику для помощи спасателям, которые освобождают детей из затопленной пещеры в Таиланде.

Впоследствии изобретатель поставил перед командой инженеров цель разработать мини-субмарину задачей которой будет облегчить операцию по спасению детей. В частности, средство должно было быть разработано таким образом, чтобы проходить узкие затопленные сектора пещеры, пройти которые без акваланга и специальной подготовки крайне трудно.

Похоже инженерам удалось разработать субмарину, которая отвечает всем требованиям.

"Имитация маневрирования через узкий проход", – добавил Маск в сообщении где изображено, как субмарина преодолевает имитированный узкий проход.

Он также добавил, что надеется субмарина станет полезной в операции по спасению детей, если же нет, то, возможно, она понадобится в будущем.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) 9 липня 2018 р.

Напомним, 2 июля в Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Кхао Луанг.



8 июля началась операция по спасению детей из пещеры. Уже удалось спасти шестерых из них.