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Ілон Маск показав відео субмарини розробленої для порятунку дітей у Таїланді

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Маск показав субмарину для порятунку дітей в Таїланді
Маск показав субмарину для порятунку дітей в Таїланді / uain.press

Американський підприємець та інженер Ілон Маск показав відеозапис міні-субмарини розробленої спеціально для допомоги в операції з порятунку дітей, що застрягли у печері Тхам Луанг в Таїланді.

Відео субмарини інженер поширив у власному Twitter акаунті.

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Нагадаємо, що раніше Ілон Маск пообіцяв відправити інженерів та техніку для допомоги рятувальникам, які визволяють дітей із затопленої печери в Таїланді. 

Згодом винахідник поставив перед командою інженерів розробити міні-субмарину завданням якої буде полегшити операцію з порятунку дітей. Зокрема, засіб мав бути розроблений таким чином, щоб проходити вузькі затоплені сектори печери, пройти які без аквалангу та спеціальної підготовки вкрай важко.

Схоже інженерам таки вдалося розробити субмарину, яка відповідає усім вимогам.

"Імітація маневрування через вузький прохід", – додав Ілон Маск у повідомленні де на відео зображено, як субмарина долає імітований вузький прохід.

Він також додав, що надіється субмарина стане корисною в операції з порятунку дітей, якщо ж ні, то, можливо, вона знадобиться в майбутньому.

Нагадаємо, 2 липня у Таїланді рятувальники знайшли живими усіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера, які 23 червня зникли в затопленій повінню печері Кхао Луанг. 

8 липня розпочалася операція з порятунку дітей з печери. Наразі вдалося врятувати вже шістьох з них.

Теги: Таїланд Діти Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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