Німеччина запропонувала свої супернасоси для викачки води у печері з дітьми у Таїланді

Президент Служби технічної допомоги THW Маріан Вендт, що виконує в Німеччині функції МНС, запропонував допомогу у порятунку дітей, які застрягли в тайській печері Кхао Луанг.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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"У нас є високоефективні супернасоси, які ми пропонуємо доставити до Таїланду, щоб надати там допомогу рятувальникам", – зазначив Вендт.

За словами німецького посадовця, мова йде про так звані високопродуктивні модулі (HCP-Pump-Modulen) з трьома насосами в комплекті, кожен з яких здатний відкачувати близько 26 тисяч літрів води в хвилину.

Нагадаємо, команда із 12 підлітків-футболістів разом із 25-річним тренером зникла в тайській печері Тхам Луанг наприкінці червня. 2 липня стало відомо, що усі вони живі, проте через затоплені ходи не можуть вибратись назовні.