Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Дивіться також Негода знову накриє Україну: які області в небезпеці

Коли буде спека +40 градусів?

В останні вихідні липня аномальна спека накриє південно-східні області України. У західних – йтимуть дощі.

Метеоролог зауважив, що в наступні дві погоди, погода буде доволі-таки контрастною. Пояснив, що в західних і північних областях атмосферні фронти й циклонічна діяльність спричинять грозові дощі, подекуди також град і шквали.

Тим часом на Півдні й частково у центральній частині очікується переважання сухої та спекотної повітряної маси субтропічного походження. Температурні показники будуть аномально високими.

У суботу, 26 липня, на Заході вночі +15 – +20 градусів, удень +27 – +32, тільки на Закарпатті та Прикарпатті до +35 градусів. На Півночі вночі +15 – +20, удень +23 – +28 градусів.

У центральних регіонах +17 – +22 та +31 – +36 градусів відповідно. На Сході вночі +17 – +22, а вдень +28 – +33 градуси.

Тим часом у південних областях і Криму вночі +17 – +22 градуси, удень вже +34 – +39 градусів. Тільки вздовж узбережжя морів +28 – +33 градуси.

У неділю, 27 липня, в західних областях уночі +16 – +21, удень +21 – +26 градусів. У північних – +14 – +19 градусів і +26 – +31 градус відповідно.

У центральних областях уночі +18 – +23 градуси, удень +33 – +38 градусів. Тим часом на Сході вночі +16 – +21, а вдень +30 – +35 градусів.

Найспекотніше буде в південних областях і Криму. Уночі +19 – +24 градуси, удень +33 – +38, однак подекуди повітря може прогрітися й до +40 градусів.

Цікаво! Абсолютний максимум, який фіксували у липні за всю історію метеоспостережень в Україні, становить +33,4 – +39,6 градуса. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях, а також у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.