В Таиланде уже спасли восемь детей из пещеры: появились первые видео

9 июля в Таиланде завершили второй этап спасательной операции. Из пещеры вывели еще четырех ребят, но под землей остаются еще четверо детей-футболистов и их тренер. С их освобождением спешат, потому что совсем скоро в Таиланде – сезон дождей, которые могут еще больше затопить пещеру.

Профессиональные дайверы с самого утра снова спускались в затопленную пещеру, чтобы спасти еще восемь детей и тренера. Погода способствовала их освобождению: дождей почти не было, поэтому из пещеры удалось частично слить воду. Тем не менее, некоторые участки долгого подземного пути подросткам приходится преодолевать с аквалангом.

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Спасенных ребят из пещеры вынесли на носилках. Сразу же передали медикам скорой, а затем вертолетом доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Now we have an ambulance pulling up towards the cave again pic.twitter.com/t5Xktz7ASs — Helier Cheung (@HelierCheung) 8 липня 2018 р.

FOX NEWS ALERT: #ThaiCaveRescue of boys soccer team is now underway pic.twitter.com/TqdoqpnPSa — FOX & friends (@foxandfriends) 8 липня 2018 р.

A second ambulance has just come out pic.twitter.com/RE25TVNWMs — Helier Cheung (@HelierCheung) 8 липня 2018 р.

Они счастливы и хорошо себя чувствуют. Но все еще должны быть изолированы от своих родителей и других людей – чтобы не было заражения инфекциями,

– заверил губернатор провинции Чианграй Нагонгсак Осоттанакорн.

К спасательной операции присоединился даже Илон Маск. Он протестовал одноместную субмарину для спасения подростков. Она может пройти в узкие проходы. И собрали устройство из частей ракет Фалькон. Правда, пока неизвестно, когда именно субмарина прибудет на место.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) 9 липня 2018 р.

Напомним, двенадцать подростков-футболистов и их тренер заблудились в пещере еще более двух недель назад. В затопленном от дождей подземелье их нашли только на 9 день поисков. В пятницу во время спасательной операции погиб профессиональный дайвер – офицер Саман Гунан. Бывший морской пехотинец доставил юным футболистам кислородные баллоны, а сам потерял сознание из-за нехватки воздуха.