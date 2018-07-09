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22:57, 6 июля
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В Таиланде уже спасли восемь детей из пещеры: появились первые видео

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9 июля в Таиланде завершили второй этап спасательной операции. Из пещеры вывели еще четырех ребят, но под землей остаются еще четверо детей-футболистов и их тренер. С их освобождением спешат, потому что совсем скоро в Таиланде – сезон дождей, которые могут еще больше затопить пещеру.

Профессиональные дайверы с самого утра снова спускались в затопленную пещеру, чтобы спасти еще восемь детей и тренера. Погода способствовала их освобождению: дождей почти не было, поэтому из пещеры удалось частично слить воду. Тем не менее, некоторые участки долгого подземного пути подросткам приходится преодолевать с аквалангом.

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Спасенных ребят из пещеры вынесли на носилках. Сразу же передали медикам скорой, а затем вертолетом доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

 

 

Они счастливы и хорошо себя чувствуют. Но все еще должны быть изолированы от своих родителей и других людей – чтобы не было заражения инфекциями,
– заверил губернатор провинции Чианграй Нагонгсак Осоттанакорн.

К спасательной операции присоединился даже Илон Маск. Он протестовал одноместную субмарину для спасения подростков. Она может пройти в узкие проходы. И собрали устройство из частей ракет Фалькон. Правда, пока неизвестно, когда именно субмарина прибудет на место.

Напомним, двенадцать подростков-футболистов и их тренер заблудились в пещере еще более двух недель назад. В затопленном от дождей подземелье их нашли только на 9 день поисков. В пятницу во время спасательной операции погиб профессиональный дайвер – офицер Саман Гунан. Бывший морской пехотинец доставил юным футболистам кислородные баллоны, а сам потерял сознание из-за нехватки воздуха.

Теги: Дети Таиланд Илон Маск Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 канал
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