У Таїланді вже врятували восьмеро дітей з печери: з'явилися перші відео

9 липня у Таїланді завершили другий етап рятувальної операції. Із печери вивели ще чотирьох хлопців, але під землею залишаються ще четверо дітей-футболістів та їхній тренер. З їх визволенням поспішають, бо зовсім скоро у Таїланді – сезон дощів, які можуть ще більше затопити печеру.

Професійні дайвери з самого ранку знову спускалися до затопленої печери, аби врятувати ще вісьмох дітей та тренера. Погода сприяла їхньому звільненню: дощів майже не було, тому з печери вдалося частково викачати воду. Тим не менше, деякі ділянки довгого підземного шляху підліткам доводиться долати з аквалангом.

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Врятованих хлопців з печери винесли на ношах. Одразу ж передали медикам швидкої, а потім гелікоптером доправили в лікарню. Зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Now we have an ambulance pulling up towards the cave again pic.twitter.com/t5Xktz7ASs — Helier Cheung (@HelierCheung) 8 липня 2018 р.

FOX NEWS ALERT: #ThaiCaveRescue of boys soccer team is now underway pic.twitter.com/TqdoqpnPSa — FOX & friends (@foxandfriends) 8 липня 2018 р.

A second ambulance has just come out pic.twitter.com/RE25TVNWMs — Helier Cheung (@HelierCheung) 8 липня 2018 р.

Вони щасливі та добре себе почувають. Але все ще повинні бути ізольовані від своїх батьків та інших людей - щоби не було зараження інфекціями,

– запевнив губернатор провінції Чіанграй Нагонгсак Осоттанакорн.

До рятувальної операції долучився навіть Ілон Маск. Він протестував одномісну субмарину для порятунку підлітків. Вона може пройти у найвужчі проходи. І зібрали пристрій із частин ракет Фалькон. Щоправда, поки невідомо, коли саме субмарина прибуде на місце.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) 9 липня 2018 р.

Нагадаємо, дванадцятеро підлітків-футболістів та їхній тренер заблукали у печері ще понад два тижні тому. У затопленому від дощів підземеллі їх знайшли лише на 9 день пошуків. У п'ятницю під час рятувальної операції загинув професійний дайвер – офіцер Саман Гунан. Колишній морський піхотинець доставив юним футболістам кисневі балони, а сам знепритомнів через брак повітря.