Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду, керівника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника та ДСНС України.

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Що відомо про наслідки

За даними ОВА, у Білоцерківському районі є руйнування приватних будинків та багатоквартирного будинку. Також внаслідок російського удару зруйновано будівлю місцевого готелю, де розташований медичний заклад.

На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження,

– написав посадовець.

У міській територіальній громаді підтвердили інформацію про пошкодження житлових будинків та промислової інфраструктури, а також повідомили про постраждалих серед населення, їм надають допомогу.

У ДСНС також зазначили, що там постраждала житлова та медична інфраструктура. За їхніми даними, 1 людина загинула, ще 8 осіб отримали поранення. Під час ліквідації наслідків обстріл 2 рятувальників отримали травми.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, також через атаку спалахнула пожежа у двох приватних будинках Бориспільського району. Крім того, 4 приватні будинки та 3 автомобілі пошкоджені у Бучанському районі Київської області.