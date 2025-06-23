Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковскую городскую территориальную общину, руководителя Киевской областной военной администрации Николая Калашника и ГСЧС Украины.

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Что известно о последствиях

По данным ОВА, в Белоцерковском районе есть разрушения частных домов и многоквартирного дома. Также в результате российского удара разрушено здание местного отеля, где расположено медицинское учреждение.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения,

– написал чиновник.

В городской территориальной общине подтвердили информацию о повреждении жилых домов и промышленной инфраструктуры, а также сообщили о пострадавших среди населения, им оказывают помощь.

В ГСЧС также отметили, что там пострадала жилая и медицинская инфраструктура. По их данным, 1 человек погиб, еще 8 человек получили ранения. Во время ликвидации последствий обстрелов 2 спасателей получили травмы.

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К слову, также из-за атаки вспыхнул пожар в двух частных домах Бориспольского района. Кроме того, 4 частных дома и 3 автомобиля повреждены в Бучанском районе Киевской области.