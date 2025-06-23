ОВА сообщила о разрушениях и пожарах. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Атака на Киевскую область 23 июня: какие последствия

Воздушная тревога в Киевской области продолжалась с 22:52 22 июня, ночью же в регион массированно залетели ударные БпЛА врага. Жители слышали много взрывов, эпицентром удара стал Киев.

Но пострадали и районы области. По информации Киевской ОГА:

В Белоцерковском районе обломки сбитых целей вызвали пожар в трех частных домах.

районе обломки сбитых целей вызвали пожар в трех частных домах. Еще один дом и отель повреждены.

Также частные дома и автомобили повреждены в Бучанском районе.

На момент публикации атака продолжалась. Последствия ударов врага уже известны и в Киеве.

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