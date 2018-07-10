В Таиланде из затопленной пещеры спасли всех мальчиков и их тренера

Спасатели эвакуировали всех 12 мальчиков и их футбольного тренера из затопленной в Таиланде пещеры Тхам Луанг, в которой они находились с конца июня.

Об этом сообщает Bangkok Post.

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В итоге, операция по спасению детей, которая началась 8 июля и продолжалась три дня, завершилась.

Известно, что во время эвакуации из пещеры, каждого ребенка сопровождали два водолаза. Сейчас всех пострадавших доставят в больницу.

Накануне эксперты заявляли, что 10 июля – последний день, когда критически важно эвакуировать детей, ведь в стране ожидаются дожди, которые могут полностью затопить пещеру.

Напомним, 23 июня двенадцать подростков футболистов и их тренер заблудились в пещере. В затопленном от дождей подземелье их нашли только на 9 день поисков. В пятницу, 6 июля, во время спасательной операции погиб профессиональный дайвер – офицер Саман Гунан. Бывший морской пехотинец доставил юным футболистам кислородные баллоны, а сам потерял сознание из-за нехватки воздуха.