24 Канал собрал детали инцидента. Белорусское издание BGmedia указало, что дебошир может быть влиятельным бизнесменом.

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Что сделал белорус в Таиланде

Инцидент произошел 11 декабря на острове Пхукет, очень популярном среди туристов со всего мира. Гражданин Беларуси был пьяным и скандалил. Поскольку он не мог угомониться, вызвали полицию. Но досталось и правоохранителям.

Скандал с белорусом в Таиланде: смотрите видео

Хорошо слышно, как дети сквозь слезы кричат "Папочка, подожди, пожалуйста, не надо". Зато мужчина страшно кричит и разбрасывает полицейских. Жена бежит за мужем, но ничего не может сделать, поэтому начинает снимать события.

Bangkokpost назвало фамилию мужчины – это Сергей Асычук (Siarhei Asychuk). В ролике заметно, как он в одних трусах сопротивляется полицейским. Происшествие имело место перед отелем возле пляжа Карон – собственно, это может объяснить наряд белорусского туриста.

Задержать Асычука удалось только с помощью охраны отеля, которая пришла на подмогу полиции. Он убегал и дрался.

В отделении Асычука обвинили в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции. В Таиланде был не один – в тюрьме его навестили жена и трое детей. Вся семья, кроме главы, вернулась в Беларусь в среду – как и было запланировано до дебоша.

По закону, Асычуку грозит штраф до 5 тысяч долларов и/или заключение от 2 лет до пожизненного. Это будет зависеть от того, насколько тяжело были травмированы полицейские. Суд должен был состояться в четверг, 12 декабря, но нам не удалось найти информацию о заседании.

Кем может быть Сергей Асычук из Бреста, который напал на полицию в Таиланде

Одно из белорусских медиа провело расследование и выяснило: Асычук может быть состоятельным жителем Бреста. Предположительно, он руководит крупной коммерческой компанией, увлекается футболом и владеет отелем. А настоящая фамилия дебошира может быть Осийчук – возможно, ее неправильно транслитерировали.