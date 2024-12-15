24 Канал зібрав деталі інциденту. Білоруське видання BGmedia вказало, що дебошир може бути впливовим бізнесменом.

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Що зробив білорус у Таїланді

Інцидент стався 11 грудня на острові Пхукет, дуже популярному серед туристів з усього світу. Громадянин Білорусі був п'яним і скандалив. Оскільки він не міг вгамуватися, викликали поліцію. Але дісталося і правоохоронцям.

Скандал із білорусом у Таїланді: дивіться відео

Добре чути, як діти крізь сльози кричать "Таточку, зачекай, будь ласка, не треба". Натомість чоловік страшно кричить і розкидує поліцейських. Дружина біжить за чоловіком, але нічого не може зробити, тож починає фільмувати події.

Bangkokpost назвало прізвище чоловіка – це Сергій Асичук (Siarhei Asychuk). У ролику помітно, як він у самих трусах опирається поліцейським. Пригода мала місце перед готелем біля пляжу Карон – власне, це може пояснити вбрання білоруського туриста.

Затримати Асичука вдалося тільки за допомогою охорони готелю, яка прийшла на підмогу поліції. Він тікав і бився.

У відділку Асичука звинуватили в порушенні громадського порядку і нападі на співробітників поліції. У Таїланді був не один – в буцегарні його навідали дружина та троє дітей. Уся родина, окрім глави сім'ї, повернулася до Білорусі в середу – як і було заплановано до дебошу.

За законом, Асичуку загрожує штраф до 5 тисяч доларів і/або ув'язнення від 2 років до довічного. Це залежатиме від того, наскільки тяжко були травмовані поліцейські. Суд мав відбутися в четвер, 12 грудня, але нам не вдалося знайти інформацію про засідання.

Ким може бути Сергій Асичук з Бреста, який напав на поліцію в Таїланді

Одне з білоруських медіа провело розслідування та з'ясувало: Асичук може бути заможним жителем Бреста. Імовірно, він керує великою комерційною компанією, захоплюється футболом та володіє готелем. А справжнє прізвище дебошира може бути Осійчук – можливо, його неправильно транслітерували.