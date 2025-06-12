Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю для Bild.

Дивіться також Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти, – Зеленський

Яким є ставлення до життя своїх громадян в Україні

Зеленський наголосив, що Україна не ставиться до своїх громадян так, як це роблять в Росії.

Люди – це не дрова, які ми кидаємо у вогонь. Ми не поводимося з нашими людьми так, як росіяни,

– наголосив президент.

Він також зауважив, що глава Кремля Владімір Путін "відчуває, що його економіка зараз страждає", але намагається виграти час, сподіваючись уникнути нових санкцій. За словами Зеленського, вводити жорсткі обмеження потрібно вже зараз, адже це допоможе скоротити втрати серед українців.

До слова, в ЄС презентували 18 пакет санкцій проти Росії. У новому вирішили акцентувати на обмеженнях для російської енергетики й нафти.