Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью для Bild.

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Каково отношение к жизни своих граждан в Украине

Зеленский отметил, что Украина не относится к своим гражданам так, как это делают в России.

Люди – это не дрова, которые мы бросаем в огонь. Мы не обращаемся с нашими людьми так, как россияне,

– подчеркнул президент.

Он также отметил, что глава Кремля Владимир Путин "чувствует, что его экономика сейчас страдает", но пытается выиграть время, надеясь избежать новых санкций. По словам Зеленского, вводить жесткие ограничения нужно уже сейчас, ведь это поможет сократить потери среди украинцев.

К слову, в ЕС презентовали 18 пакет санкций против России. В новом решили акцентировать на ограничениях для российской энергетики и нефти.