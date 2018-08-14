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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Российские миллионеры не позволят Путину начать реальную войну с Западом

239 Читати новину українською
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин / https://narodna-pravda.ua

Американцы хотят запретить использование доллара российскими банками, что приведет к болезненной смерти всей банковской системы РФ. Относительно "экономической войны" Медведев прав лишь отчасти. Это будет не война, а выстрел в сердце российской экономики.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал политический обозреватель Иван Яковина.

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Как сказал Яковина, Путин даже побежал жаловаться на злых американцев другим постоянным членам Совета Безопасности ООН. "Они, правда, при всем желании не могут помочь Путину. Да и желание помогать ему ни у кого нет. Наглый и бесцеремонный российский лидер всех давно уже достал", – сказал политический обозреватель.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, узнав о подготовке санкции, был еще более откровенным. Здесь нужна его прямая цитата: "Могу сказать одно: если пойдет что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать абсолютно прямо, это объявление экономической войны". "Тот или иной валютой" Медведев называет доллар,
– отметил Яковина.

По его словам, Медведев думает, что сможет, как в Советском Союзе, жить и работать с опорой только на собственные силы, но тут есть одна небольшая разница: в СССР была своя достаточно сильная наука, своя промышленность и даже своя культура. В нынешней России своя только нефть. Именно поэтому лидеры СССР угрожали Западу.

"Современные российские миллионеры и миллиардеры просто не прозволят Путину и Медведеву начать реальную, горячую войну с Западом, где хранятся все их богатства. Это не Грузия и не Украина, где ничего ценного для них нет", – заявил Яковина.

Тем более, что Путин сейчас делает все возможное, чтобы его сбросили с трона его собственные бояре. Я давно уже говорил, что никакой революции в России не будет. Оказавшись под западными санкциями, Путин неизбежно начнет грабить своих приближенных, так как деньги надо где-то брать,
– добавил политический обозреватель.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 14 августа 2018

 

Теги: Новости политики Новости России Новости США Владимир Путин Видеоблоги Санкции Дмитрий Медведев
Источник: 24 канал
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