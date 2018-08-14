Путина скинут: к чему могут привести американские санкции

Американцы хотят запретить использование доллара российскими банками, что приведет к болезненной смерти всей банковской системы РФ. Насчет "экономической войны" Медведев прав лишь отчасти. Это будет не война, а выстрел в сердце российской экономики. Банки умрут почти сразу, за ними – и вся остальная экономика.

Американские санкции уже не почему-то не смешат российские "Искандеры".

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Помните, раньше российские руководители в один голос заявляли, что западные санкции им не страшны, что ничего страшного в них нет, что они даже полезны для российской экономики? Так вот, сейчас все изменилось. Речь, конечно, о санкциях, о которых я очень подробно рассказывал в прошлой еще своей передаче. Они, напомню, еще не приняты, но законопроект уже поступил на рассмотрение в Конгресс.

Так вот, когда обитатели Кремля закончили весело смеяться и полезли разбираться, что там такое напридумывали "глупые американцы", то просто пришли в шоковое состояние.

Президент Владимир Путин публично объявил, что считает действия США "нелегитимными" с точки зрения международного права. По его словам, просто недопустимо так откровенно нарушать нормыь этого самого международного права. Это все тот же Путин, который считает, что оккупировать территорию соседнего государства – очень даже допустимо и легитимно.

Но вот как только его самого придавило, он тут же мухой вспомнил о международном праве. Путин даже побежал жаловаться на злых американцев остальным постоянным членам Совета Безопасности ООН. Они, правда, при всем желании не могут помочь Путину. Да и желания помогать ему ни у кого нет. Наглый и бесцеремонный российский лидер всех давно уже достал.



Президент России Владимир Путин

Премьер-министр Дмитрий Медведев, узнав о готовящихся санкциях, был еще более откровенным. Тут нужна его прямая цитата: "Могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны". "Той или иной валютой" Медведев называет доллар.

Она вся строится вокруг продажи нефти и газа – за доллары. Не будет долларов – без банков и без долларов Россия просто не сможет ничего продавать и покупать. В общем, это будет быстрый коллапс. А вот как и чем собирается воевать Медведев – непонятно. Ничего даже отдаленно подобного американцам он сделать не может. Сейчас уже его воинственные заявления вызывают смех.

Он, может, думает, что сумеет, как в Советском Союзе, жить и работать с опорой лишь на собственные силы. Но тут есть одна небольшая разница. В СССР была своя довольно сильная наука, своя промышенность и даже своя культура. В нынешней России своя только нефть. Все остальное – импортное.

Лидеры СССР реально, а не понарошку угрожали Западу. Они не хранили свои деньги в Швейцарии, они не ездили лечечиться в США и не учили своих детей в английских школах. У них даже яхты стояли в Ленинграде и Одессе, а не в Каннах и Ницце. Современные российские миллионеры и миллиардеры просто не прозволят Путину и Медведеву начать реальную, горячую войну с Западом, где хранятся все их богатства. Это не Грузия и не Украина, где ничего ценного для них нет.

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США, Франция и Великобритания для современного российского генерала, чиновника и олигарха намного более родные и даже братские страны, чем весь бывший СССР. Несмотря на это, сейчас все российские ватники кипят злобой и обещают Западу ядерную войну, если американцы все-таки введут свои санкции. Но политику проводят не они, решения тоже другие люди принимают. Поэтому, думаю, можно не бояться.

Тем более, что Путин сейчас делает все возможное, чтобы его скинули с трона его собственные бояре. Я давно уже говорил, что никакой революции в России не будет. Власть, напуганная цветными революциями, очень хорошо к такому сценарию готова. Людям просто не дадут собраться в центре Москвы.

Наиболее реалитичным вариантом смены власти остается дворцовый переворот по примеру Зимбабве. Тамошний президент Роберт Мугабе десятилетиями устраивал элиту, поскольку акуратно заботился о ее интересах. Но как только он решил забрать ее привилегии, его тут же снесли с трона – несмотря на все прошлые заслуги, 40 лет правления и статус народного героя. Просто Мугабе решил, что он важнее коллектива. А это не так.



Президент Зимбабве Роберт Мугабе

Сейчас примерно то же самое может случиться и в России. Путин почти 20 лет давал не только спокойно богатеть и тратить (что тоже важно) своим приближенным. Из-за санкций тратить им уже давно не так просто. Но сейчас вот он уже и за богатства взялся.

На прошой неделе в советник Путина по экономике Андрей Белоусов предложил раскулачить металлургов и химиков, отобрав у них полтриллиона рублей. Внимание! Не через налоги забрать эти деньги, не по закону, а просто так – как Крым. Прийти и забрать.

Я не буду вам врать: мне не жалко российских олигархов от металлургии и нефтехимии. Уверен, что они живут и будут жить не хуже, чем я. Тут дело в принципе. Когда президент раскулачивает народ, повышая пенсионный возраст – это одно. Народ все стерпит. Но вот когда деньги так просто отбирают у могущественных олигархов – это совсем другое. Это посягательство на права и привилегии элиты. Именно на этом погорел Мугабе.

Оказавшись под западными санкциями, Путин неизбежно начнет грабить своих приближенных, так как деньги надо где-то брать. Три миллиона полицейских, ФСБшников, прокурорских, росгвардейцев и других силовиков сами себя кормить не будут! И вот этот грабеж своих же неизбежно приведет к бунту. В отличе от русского народа, представители местной элиты не привыкли подчиняться, терпеть и глотать обиду.

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Но давайте честно: до Нового года, когда должны начать работать американские санкции, скорее всего, ничего не произойдет. А вот дальше, когда они ударят со всей силой, вот тогда будет очень интересно понаблюдать за событиями в РФ.