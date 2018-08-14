10:05
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
32°C
32°C 16°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Назвали страны Европы, которые могут стать следующими жертвами Путина

711 Читати новину українською
Путин может напасть на страны Балтии и Польшу
Путин может напасть на страны Балтии и Польшу / Фото из открытых источников

Российская Федерация после нападения на Грузию и Украину не прекратит свою агрессию и мире. Вероятно, после войны на Донбассе, Кремль начнет вооруженное наступление на страны Балтии или Польшу.

Об этом рассказал бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Григол Катамадзе, передает "Главред".

Читайте также: Российские миллионеры не позволят Путину начать реальную войну с Западом

По его словам, война России против Грузии началась не в 2008 году, а в 1991 году и все 27 лет после восстановления государственной независимости Грузия живет в условиях конфликта.

В августе 2008-го мы говорили, что следующей может быть Украина. И снова нас не слышали. Последние несколько лет с момента начала трагических событий на востоке Украины, мы говорим, что последующие – страны Балтии и Польша. И поскольку агрессия подошла близко к границам Евросоюза, европейцы больше задумались над этими угрозами, ввели санкции против России. Это правильно, но санкции должны быть еще жестче. Потому что с нынешними санкциями агрессивные действия РФ не остановить. И тогда будут следующие цели...
– заявил дипломат.

Экс-посол Грузии подчеркнул, что до прихода к власти команды Януковича Украина была на подъеме. Однако, Россия начала активно вмешиваться во внутренние дела Украины, как соседнего государства, и нанесла ей серьезный ущерб.

"Почему я сейчас об этом говорю в контексте данного вопроса? Белорусам и казахам было бы ошибочно думать, что нечто подобное не может произойти с их странами, и что какими-то действиями они могут отсрочить этот процесс. Сейчас все должны быть едины как никогда, чтобы остановить агрессивные действия России. Иначе начнут развиваться самые разнообразные сценарии", – подчеркнул Катамадзе.

Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Украина – Россия Новости Польши Новости Грузии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
сегодня, 09:00 Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
Сергій Лещенко
От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
сегодня, 08:28 От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
Блог Медіа
Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом про Стуса
сегодня, 08:06 Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом про Стуса
Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
сегодня, 07:00 Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
Іван Яковина
На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
13 августа, 23:00 На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Пир на костях героев Майдана: в Доме профсоюзов вновь появилось кафе
 7 марта 2016 , 20:19
Сильный ливень в Киеве превратил улицы в реки: появились фото и видео
 25 мая 2016 , 17:49
Экс-хавбек "Динамо" стал лучшим игроком 2-го тура в Лиге Европы
 30 сентября 2016 , 16:02
Манчестер Юнайтед установил рекордную сумму отступных за Моуринью
 19 ноября 2017 , 15:12
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук