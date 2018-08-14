Назвали страны Европы, которые могут стать следующими жертвами Путина

Российская Федерация после нападения на Грузию и Украину не прекратит свою агрессию и мире. Вероятно, после войны на Донбассе, Кремль начнет вооруженное наступление на страны Балтии или Польшу.

Об этом рассказал бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Григол Катамадзе, передает "Главред".

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По его словам, война России против Грузии началась не в 2008 году, а в 1991 году и все 27 лет после восстановления государственной независимости Грузия живет в условиях конфликта.

В августе 2008-го мы говорили, что следующей может быть Украина. И снова нас не слышали. Последние несколько лет с момента начала трагических событий на востоке Украины, мы говорим, что последующие – страны Балтии и Польша. И поскольку агрессия подошла близко к границам Евросоюза, европейцы больше задумались над этими угрозами, ввели санкции против России. Это правильно, но санкции должны быть еще жестче. Потому что с нынешними санкциями агрессивные действия РФ не остановить. И тогда будут следующие цели...

– заявил дипломат.

Экс-посол Грузии подчеркнул, что до прихода к власти команды Януковича Украина была на подъеме. Однако, Россия начала активно вмешиваться во внутренние дела Украины, как соседнего государства, и нанесла ей серьезный ущерб.

"Почему я сейчас об этом говорю в контексте данного вопроса? Белорусам и казахам было бы ошибочно думать, что нечто подобное не может произойти с их странами, и что какими-то действиями они могут отсрочить этот процесс. Сейчас все должны быть едины как никогда, чтобы остановить агрессивные действия России. Иначе начнут развиваться самые разнообразные сценарии", – подчеркнул Катамадзе.