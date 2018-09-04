Отравление в Эймсбери произошло с использованием "Новичка": подтверждение от ОЗХЗ

Независимый отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) подтвердил мнение британской стороны о том, что смерть 44-летней британки Дон Стерджесс, пострадавшая в Эймсбери, наступила в результате отравления веществом "Новичок". Это то же вещество, которое использовалась при попытке убийства экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

Отмечается, что анализ, проведенный ранее британской лабораторией в Портон-Дауне, также идентифицировал найденное вещество как "Новичок".

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Глава МИД Великобритании Джереми Хант выразил благодарность ОЗХЗ за независимую и профессиональную работу по определению вещества, использованного в Эймсбери.

Безрассудство Российского государства при ввозе вещества нервно-паралитического действия в Великобританию и полное пренебрежение безопасностью общества – ужасно и безответственно,

– заявил Хант.

Министр подчеркнул, что это еще одно напоминание о важности того, чтобы международное сообщество было едино в поддержке глобального запрета на использование любого химического оружия.

Отмечается, что британская полиция продолжает расследование отравлений в Эймсбери и Солсбери.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба выжили, однако длительное время провели в больнице. Следствие выяснило, что отравление произошло нервно-паралитическим веществом "Новичок", к созданию которого причастна Россия.

А 4 июля в британском городке Эймсбери вследствие действия неизвестного вещества в критическом состоянии в больницу попали мужчина Чарли Роули и женщина Дон Стерджесс. Впоследствии женщина скончалась. Предполагалось, что эти люди тоже отравились "Новичком".