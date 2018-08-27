Отравление в Эймсбери: у пострадавшего подозрение на опасную болезнь

Состояние здоровья британца Чарли Роули, который ранее отравился нервно-паралитическим веществом "Новичок", ухудшилось.

Об этом заявил его брат Мэтью Роули, сообщает издание Mirror.

Читайте также: В МИД России заявляют, что избавились от химического оружия еще в прошлом году

Я только что говорил с ним по телефону. Судя по голосу, ему стало хуже. Он сказал, что не может пошевелить руками и ногами и что у него в глазах все еще двоится. Ему трудно говорить, он чувствует себя больным и с трудом ест,

– сказал он.

Как отметил Роули, есть опасения, что у брата менингит.

Недавно британца во второй раз госпитализировали в больницу Солсбери из-за ухудшения зрения.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы была выписана Юлию Скприпаль, а 18 мая – выписали уже самого экс-разведчика Сергея Скрипаля. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, который располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были также "Новичком". Впоследствии женщина скончалась.

Что такое "Новичок"?

Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Их разработали в бывшем СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ДСНДІОХТ), который располагался в Москве, а программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".



Агенты группы "Новичок" — одни из наиболее токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, которое поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. По словам бывшего сотрудника ДСНДІОХТ Вила Мирзоянова, по своим боевым характеристикам "Новичок" значительно превосходит известный VX, поскольку поражение от него является практически неизлечимым — менее люди остаются нетрудоспособными инвалидами. Последствия отравления будут продолжаться десятки и десятки лет. Даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества. Одежда может задержать отравление "Новичком", но если это вещество будет контактировать с открытой кожей даже на протяжении небольшого количества времени, то этого будет достаточно, чтобы произошло отравление.