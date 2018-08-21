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Повторно госпитализировали жителя Эймсбери, ранее отравившегося "Новичком"

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Чарли Роули
Чарли Роули / Фото из открытых источников

Британец Чарли Роули, который пережил отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, был госпитализирован через месяц после того, как вышел из больницы.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление его брата Мэтью.

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Мэтью Роули заявил, что его брат находится в отделении интенсивной терапии больницы, которая специализируется на проблемах со зрением.

Он отметил, что начиная с выходных у Чарли Роули начало ухудшаться зрение.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы была выписана Юлия Скрипаль, а 18 мая – уже самого экс-разведчика Сергея Скрипаля. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, которое располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были также "Новичком". Впоследствии женщина скончалась.

Что такое "Новичок"?Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Их разработали в бывшем СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ДСНДІОХТ), который располагался в Москве, а программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".

Агенты группы "Новичок" — одни из наиболее токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, который поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. По словам бывшего сотрудника ДСНДиОХТ Вила Мирзоянова, по своим боевым характеристикам "Новичок" значительно превосходит известный VX, поскольку поражение от него является практически неизлечимым — люди остаются нетрудоспособными инвалидами. Последствия отравления будут продолжаться десятки и десятки лет. Даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества. Одежда может задержать отравление "Новичком", но если это вещество будет контактировать с открытой кожей даже на протяжении небольшого количества времени, то этого будет достаточно, чтобы произошло отравление.

Теги: Великобритания отравление Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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