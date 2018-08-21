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Повторно госпіталізували жителя Еймсбері, який раніше отруївся "Новачком"

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Чарлі Роулі
Чарлі Роулі / Фото з відкритих джерел

Британець Чарлі Роулі, який пережив отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" в Еймсбері, був госпіталізований через місяць після того, як вийшов з лікарні.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву його брата Метью.

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Метью Роулі заявив, що його брат перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні, яка спеціалізується на проблемах із зором.

Він зазначив, що починаючи з вихідних у Чарлі Роулі почав погіршуватися зір.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком". Згодом жінка померла.

Що таке "Новачок"?Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Їх розробили у колишньому СРСР в Державному союзному НДІ органічної хімії та технології (ДСНДІОХТ), який розташовувався у Москві, а програма створення цих отруйних речовин називалася "Фоліант".

Агенти групи "Новачок" — одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Це речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не приведе до летального результату, воно може викликати параліч. За словами колишнього співробітника ДСНДІОХТ Віла Мірзоянова, за своїми бойовими характеристиками "Новачок" значно перевершує відомий VX, оскільки ураження від нього є практично невиліковним — щонайменше люди залишаються непрацездатними інвалідами. Наслідки отруєння будуть тривати десятки і десятки років. Навіть якщо до організму потрапить зовсім невелика кількість речовини. Одяг може затримати отруєння "Новачком", але якщо ця речовина буде контактувати з відкритою шкірою навіть упродовж невеликої кількості часу, то цього буде достатньо, щоб сталося отруєння.

Теги: Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля отруєння
Джерело: 24 Канал
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