Без помощи, кредитов, оружия и технологий: США обнародовали список новых санкций против России

В Соединенных Штатах обнародовали перечень новых санкций против России, вызванных использованием химического оружия. Соответствующий текст размещен на сайте официального вестника Федерального правительства США.

Об этом сообщило HROMADSKE со ссылкой на сайт Федерального правительства США.

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Это еще не официальная публикация, а предварительная – официальный текст планируют опубликовать 27 августа. Всего в санкциях США можно выделить пять пунктов.

Прекращение любой помощи России, кроме срочной гуманитарной.



Прекращение продаж в Россию оружия или любых оборонных товаров, услуг, лицензий на экспорт боеприпасов США.



Прекращение всего военного финансирования для России.



Отказ от предоставления России каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи любых структур, имеющих отношение к США.



Запрет на экспорт в Россию любых товаров или технологий с санкционного списка.

"Государственный департамент США определил, что правительство Российской Федерации использовало химическое оружие в нарушение международного права, а также смертельное химическое оружие против собственных граждан", – подведены итоги в сообщении правительства США.

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Стоит добавить, что реальный запрет будет касаться только российских государственных предприятий. Кроме того, запреты вступят в силу для новых экспортных лицензий, а за лицензиями, которые уже действуют, поставки смогут продолжаться.