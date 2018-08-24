Без допомоги, кредитів, зброї і технологій: США оприлюднили список нових санкцій проти Росії
У Сполучених Штатах оприлюднили перелік нових санкцій проти Росії, спричинених використанням хімічної зброї. Відповідний текст розміщено на сайті офіційного вісника Федерального уряду США.
Про це повідомило HROMADSKE з посиланням на сайт Федерального уряду США.
Читайте також: Що зупинить агресію Росії: заява Порошенка
Це ще не офіційна публікація, а попередня – офіційний текст планують опублікувати 27 серпня. Загалом у санкціях США можна виділити п'ять пунктів.
Припинення будь-якої допомоги Росії, крім термінової гуманітарної.
Припинення продажів у Росію зброї чи будь-яких оборонних товарів, послуг, ліцензій на експорт боєприпасів США.
Припинення всього військового фінансування для Росії.
Відмова від надавання Росії будь-яких кредитів, кредитних гарантій чи іншої фінансової допомоги будь-яких структур, що мають стосунок до США.
Заборона на експорт до Росії будь-яких товарів чи технологій з санкційного списку.
"Державний департамент США визначив, що уряд Російської Федерації використовував хімічну зброю в порушення міжнародного права, а також смертельну хімічну зброю проти власних громадян", – підсумовано у повідомленні уряду США.
Читайте також: В очікуванні санкцій США: Росія закупила рекордну кількість золота
Варто додати, що реальна заборона стосуватиметься лише російських державних підприємств. Крім того, заборони набудуть чинності для нових експортних ліцензій, а за ліцензіями, що вже діють, постачання зможе тривати.