Без допомоги, кредитів, зброї і технологій: США оприлюднили список нових санкцій проти Росії

У Сполучених Штатах оприлюднили перелік нових санкцій проти Росії, спричинених використанням хімічної зброї. Відповідний текст розміщено на сайті офіційного вісника Федерального уряду США.

Про це повідомило HROMADSKE з посиланням на сайт Федерального уряду США.

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Це ще не офіційна публікація, а попередня – офіційний текст планують опублікувати 27 серпня. Загалом у санкціях США можна виділити п'ять пунктів.

Припинення будь-якої допомоги Росії, крім термінової гуманітарної.

Припинення продажів у Росію зброї чи будь-яких оборонних товарів, послуг, ліцензій на експорт боєприпасів США.

Припинення всього військового фінансування для Росії.

Відмова від надавання Росії будь-яких кредитів, кредитних гарантій чи іншої фінансової допомоги будь-яких структур, що мають стосунок до США.

Заборона на експорт до Росії будь-яких товарів чи технологій з санкційного списку.

"Державний департамент США визначив, що уряд Російської Федерації використовував хімічну зброю в порушення міжнародного права, а також смертельну хімічну зброю проти власних громадян", – підсумовано у повідомленні уряду США.

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Варто додати, що реальна заборона стосуватиметься лише російських державних підприємств. Крім того, заборони набудуть чинності для нових експортних ліцензій, а за ліцензіями, що вже діють, постачання зможе тривати.