Исполнители отравления Скрипалей "Новичком" избегут суда, – The Times

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала имена двух подозреваемых в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери – это Александр Петров и Руслан Боширов, два офицера ГРУ. Однако нет почти никаких шансов, что они предстанут перед британским судом.

Об этом сообщает The Times.

Читайте также: Британская полиция объединила два случая отравления "Новичком" в одно производство

Как отмечается, британская прокуратура заявила, что не будет подавать запрос на экстрадицию Александра Петрова и Руслана Боширова, поскольку Россия не позволяет выдавать своих граждан. Так, статья 61 российской конституции запрещает депортировать и экстрадировать российских граждан в другие страны.

Вместо этого выдан европейский ордер на арест, который вряд ли навредит подозреваемым, которые, как считается, находятся в РФ. Проблемы у них могут возникнуть только в том случае, если они уедут за границу, говорится в статье.



Россия не выдаст своих офицеров ГРУ, подозреваемых в отравлении Скрипалей в Британии

Издание отмечает, что в 2007 году Великобритания отправила запрос на экстрадицию Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых подозревают в отравлении полонием бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко. Россия отказалась их выдать, а Луговой впоследствии стал депутатом парламента от российской националистической партии. Позиция Путина с тех пор не изменилась: в марте этого года он заявил, что Москва никогда не выдаст 13 российских сотрудников "фабрики троллей", которых специальный прокурор США Роберт Мюллер в феврале обвинил во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Читайте также: Флакон духов и маршрут подозреваемых: новые детали отравления "Новичком"

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок".



Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, которое располагается недалеко от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были также "Новичком". Впоследствии женщина умерла.