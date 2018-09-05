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Исполнители отравления Скрипалей "Новичком" избегут суда, – The Times

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Исполнителей отравления Скрипалей "Новичком" не будут судить
Исполнителей отравления Скрипалей "Новичком" не будут судить / Фото из открытых источников

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала имена двух подозреваемых в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери – это Александр Петров и Руслан Боширов, два офицера ГРУ. Однако нет почти никаких шансов, что они предстанут перед британским судом.

Об этом сообщает The Times.

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Как отмечается, британская прокуратура заявила, что не будет подавать запрос на экстрадицию Александра Петрова и Руслана Боширова, поскольку Россия не позволяет выдавать своих граждан. Так, статья 61 российской конституции запрещает депортировать и экстрадировать российских граждан в другие страны.

Вместо этого выдан европейский ордер на арест, который вряд ли навредит подозреваемым, которые, как считается, находятся в РФ. Проблемы у них могут возникнуть только в том случае, если они уедут за границу, говорится в статье.

Росія не видасть своїх офіцерів ГРУ, підозрюваних в отруєнні Скрипалів у Британії
Россия не выдаст своих офицеров ГРУ, подозреваемых в отравлении Скрипалей в Британии

Издание отмечает, что в 2007 году Великобритания отправила запрос на экстрадицию Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых подозревают в отравлении полонием бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко. Россия отказалась их выдать, а Луговой впоследствии стал депутатом парламента от российской националистической партии. Позиция Путина с тех пор не изменилась: в марте этого года он заявил, что Москва никогда не выдаст 13 российских сотрудников "фабрики троллей", которых специальный прокурор США Роберт Мюллер в феврале обвинил во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, которое располагается недалеко от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были также "Новичком". Впоследствии женщина умерла.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания отравление Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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