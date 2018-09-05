Британская полиция объединила два случая отравления "Новичком" в одно производство

В полиции Великобритании заявили, что больше не сомневаются в наличии связи между двумя событиями – отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в марте и отравлением Дона Стерджесса и Чарли Роули в июле этого года.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Мы связали атаку на Скрипалей и события в Эймсбери, где были отравлены Дон Стерджесс и Чарли Роули. Сейчас это – одно производство", – сказано в сообщении британской полиции, опубликованном в среду, 5 сентября.

Среди причин такого решения в полиции выделяют анализ Организации по запрещению химического оружия в Гааге, который подтвердил, что в обоих случаях было использовано вещество одного того же типа, и это – "Новичок". Также полиция отмечает, что "Новичок" – одно из самых редких веществ в мире и выявление его в двух местах в непосредственной близости друг к другу не может быть совпадением.

Также доказательством связи между обоими случаями назвали "способ, с помощью которого была сделана упаковка". В британской полиции назвали ее идеальным прикрытием для контрабанды вещества в страну и эффективным способом атаки на Скрипалей.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок".



Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, который располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, и отравлены они были тоже "Новичком". Впоследствии женщина умерла.