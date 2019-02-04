Російські морпіхи проводять бойові навчання в окупованому Криму

Морські піхотинці Чорноморського флоту Росії провели бойові навчання стрільби зі стрілецької зброї і бронетехніки на полігонах "Перевальне", "Ангарський" і "Козачий" в анексованому Криму.

До навчання залучили близько тисячі військовослужбовців і 50 одиниць бойової техніки, повідомляє прес-служба російського флоту.

Читайте також: Сотні тисяч вояків та коридор до Криму: експерт розповів, чи має Путін чіткі плани

Окрім бойових стрільб по мішенях з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів, наводчики бронетранспортерів відпрацьовують розвідку цілей, коригування вогню з гармати і кулемета, а водії-механіки – прийоми водіння і подолання різних перешкод по пересічній місцевості.



Морпіхи РФ проведи навчання в окупованому Криму

Також в ході маршів військовослужбовці навчаються діям з оборони колони техніки від ударів авіації та нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп.

Зазначимо, що після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму називають незаконними.