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      Російські морпіхи проводять бойові навчання в окупованому Криму

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      Російські морпіхи проводять бойові навчання в окупованому Криму
      Російські морпіхи проводять бойові навчання в окупованому Криму / Радіо Свобода

      Морські піхотинці Чорноморського флоту Росії провели бойові навчання стрільби зі стрілецької зброї і бронетехніки на полігонах "Перевальне", "Ангарський" і "Козачий" в анексованому Криму.

      До навчання залучили близько тисячі військовослужбовців і 50 одиниць бойової техніки, повідомляє прес-служба російського флоту.

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      Окрім бойових стрільб по мішенях з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів, наводчики бронетранспортерів відпрацьовують розвідку цілей, коригування вогню з гармати і кулемета, а водії-механіки – прийоми водіння і подолання різних перешкод по пересічній місцевості.

      Морпіхи РФ проведи навчання в окупованому Криму
      Морпіхи РФ проведи навчання в окупованому Криму

      Також в ході маршів військовослужбовці навчаються діям з оборони колони техніки від ударів авіації та нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп.

      Зазначимо, що після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму називають незаконними.

      хроніка подій
      Теги: Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Зброя
      Джерело: 24 канал
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