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      Росія передала до окупованого Криму вертольоти "для ракет"

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      До окупованого Криму для Росгвардії передали два вертольоти Мі-8
      До окупованого Криму для Росгвардії передали два вертольоти Мі-8 / Фото з відкритих джерел

      Російські військові відправили до окупованого Сімферополя два вертольоти Мі-8 – їх використовуватимуть для потреб Росгвардії. Кожен із вертольотів має блок для 20 ракет.

      Про це повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на місцевий телеканал.

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      "На вертольотах Мі-8 встановлені блоки Б8В20 під 20 ракет. Ракети класу "повітря-земля", – йдеться у повідомленні.

      Так, основне завдання вертольотів – транспортування особового складу і вантажів.

      Все частіше з'являються фото колон із військовою технікою Росії, яка направляється до окупованого Криму. У Міноборони вважають, що наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Росія створила потужне угрупування міжвидових сил. При цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами “Калібр” та бойової авіації.

      Росія стягує зброю в окупований крим: хроніка подій
      Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія авіація Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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