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      В окупованому Криму помітили колону військової техніки РФ: фото

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      В окупованому Криму помітили колону військової техніки РФ
      В окупованому Криму помітили колону військової техніки РФ / Фото з Twitter

      У мережі з'явилися фото колони із військовою технікою Росії, яка направляється до окупованої Євпаторії.

      Відповідне фото оприлюднив блогер "Кримський бандерівець" у своєму Twitter.

      Читайте також: Щоб заблокувати доступ до Криму, РФ стягує на півострів військову техніку, – МінТОТ

      Крим. Траса Сімферополь-Євпаторія. Ракетні комплекси "Бал" пройшли у сторону колишнього дитячого курорту,
      – написав він.

      Зазначимо, російський береговий мобільний ракетний комплекс "Бал" є на озброєнні Збройних сил РФ. Він призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз та інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя.

      Окрім того, у коментарях юзери додали, що ця військова техніка виїхала з окупованого Севастополя до Єспаторії вчора, 18 січня.

      Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Росія створила потужне угрупування міжвидових сил. При цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами “Калібр” та бойової авіації.

      Теги: Зброя Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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