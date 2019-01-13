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      Щоб заблокувати доступ до Криму, РФ стягує на півострів військову техніку, – МінТОТ

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      Вадим Черниш переконаний: дії Росії спрямовані на повну ізоляцію Криму
      Вадим Черниш переконаний: дії Росії спрямовані на повну ізоляцію Криму / Фото з вільних джерел

      Росія застосовує розширений воєнний контингент для обмеження доступу не лише можливих військових супротивників, але й міжнародних експертів, моніторингу, гуманітарних організацій.

      Про це інформує прес-служба МінТОТ.

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      Російська Федерація має потужний фізичний чинник, який вона застосовує для блокування. У воєнній теорії – це так звана зона, на яку ні з повітря, ні з моря, ні з суходолу не можна було б потрапити. Тому Росія застосовує розширений воєнний компонент для обмеження доступу не лише для можливих супротивників у військовому плані, але й для гуманітарних організацій, міжнародних експертів, моніторинг,
      – пояснив глава міністерства Вадим Черниш.

      Так, у Джанкої окупанти додатково розгорнули чотири ракетні комплекси С400. Усе це для того, щоб контролювати акваторію моря та територію України, йдеться у повідомленні.

      "Ми бачимо мілітаризацію, обмеження в доступі, військову загрозу і ми знаємо, що за будь-яких обставин Росія буде впливати на рух кораблів до портів Маріуполя та Бердянська", – наголосив Черниш.

      Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Росія створила потужне угрупування міжвидових сил. При цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами “Калібр” та бойової авіації.

      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Зброя Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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