Чтобы заблокировать доступ к Крыму, РФ стягивает на полуостров военную технику, – МинВОТ

Россия применяет расширенный военный контингент для ограничения доступа не только возможных военных противников, но и международных экспертов, мониторинга, гуманитарных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

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Российская Федерация имеет мощный физический фактор, который она применяет для блокировки. В военной теории – это так называемая зона, на которую ни с воздуха, ни с моря, ни с суши нельзя было бы попасть. Поэтому Россия применяет расширенный военный компонент для ограничения доступа не только для возможных противников в военном плане, но и для гуманитарных организаций, международных экспертов, мониторинга,

– пояснил глава министерства Вадим Черныш.

Так, в Джанкое оккупанты дополнительно развернули четыре ракетных комплекса С400. Все это для того, чтобы контролировать акваторию моря и территорию Украины, говорится в сообщении.

"Мы видим милитаризацию, ограничение в доступе, военную угрозу и мы знаем, что при любых обстоятельствах Россия будет влиять на движение кораблей в порты Мариуполя и Бердянска", – подчеркнул Черныш.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что сейчас в оккупированном Крыму находится более 30 тысяч российских военнослужащих. Россия создала мощную группировку межвидовых сил. При этом за период оккупации значительно увеличили количество ракетных противокорабельных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами "Калибр" и боевой авиации.