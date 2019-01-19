В оккупированном Крыму заметили колонну военной техники РФ: фото

В сети появились фото колонны с военной техникой России, которая направляется в оккупированную Евпаторию.

Соответствующее фото опубликовал блогер "Крымский бандеровец" в своем Twitter.

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Крым. Трасса Симферополь-Евпатория. Ракетные комплексы "Бал" прошли в сторону бывшего детского курорта,

– написал он.

Отметим, российский береговой мобильный ракетный комплекс "Бал" на вооружении Вооруженных сил РФ. Он предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и других береговых объектов и инфраструктуры побережья.

Кроме того, в комментариях юзеры добавили, что эта военная техника выехала из оккупированного Севастополя в Еспаторию вчера, 18 января.

Крым. Трасса Симферополь-Евпатория. Ракетные комплексы "Бал" прошли в сторону бывшего детского курорта pic.twitter.com/fAgrMs0Jdo — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 18 января 2019 г.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что сейчас в оккупированном Крыму находятся более 30 тысяч российских военнослужащих. Россия создала мощную группировку межвидовых сил. При этом за период оккупации значительно увеличили количество противокорабельных ракетных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами “Калибр” и боевой авиации.