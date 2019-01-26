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      Россия передала в оккупированный Крым вертолеты "для ракет"

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      В оккупированный Крым для Росгвардии передали два вертолета Ми-8
      В оккупированный Крым для Росгвардии передали два вертолета Ми-8 / Фото из открытых источников

      Российские военные отправили в оккупированный Симферополь два вертолета Ми-8 – их будут использовать для нужд Росгвардии. Каждый из вертолетов имеет блок для 20 ракет.

      Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на местный телеканал.

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      "На вертолетах Ми-8 установлены блоки Б8В20 под 20 ракет. Ракеты класса "воздух-земля", – говорится в сообщении.

      Так, основная задача вертолетов - транспортировка личного состава и грузов.

      Все чаще появляются фото колонн с военной техникой России, которые направляются в оккупированный Крым. В Минобороны считают, что сейчас в оккупированном Крыму находится более 30 тысяч российских военнослужащих. Россия создала мощную группировку межвидовых сил. При этом за период оккупации значительно увеличили количество ракетных противокорабельных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами "Калибр" и боевой авиации.

      россия стягивает оружие в оккупированный крым: хроника событий 
       
      Теги: авиация Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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