Россия объявила о крупнейших учениях за последние 40 лет

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018.

Отмечается, что маневры пройдут с 11 по 15 сентября сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников.

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Учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы воздушно-десантные войска. Проверка, по словам главы Минобороны, будет проходить в условиях, максимально приближенных к боевым.

Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, будут еще более масштабными,

– указал Шойгу.

К России присоединится Китай и Монголия. Учитывая непростые дипломатические отношения между Поднебесной и Россией, упоминаются совместные военные учения СССР и Германии, которые состоялись на территории Украины в 1932 году, за 7 лет до начала Второй Мировой. И совместный военный парад Красной армии и Вермахта в сентябре 1939 года.

Последние масштабные учения Россия провела ровно год назад "Запад-2017", они заставили напрячься половину стран Европы. Тогда в Беларуси, где они проходили, собрали 13 тысяч военнослужащих, 700 единиц техники и 25 самолетов, то есть в десятки раз меньше, чем в этом году россияне будут собирать на Дальнем Востоке.

Тогда недовольными были как страны Запада, так и белорусы, но несмотря на протесты, учения все же состоялись. Традиционно со скандалами и русской ложью. Аналитики фиксировали рядом с украинскими границами перемещения значительно большего количества техники, чем заявили.

Преимущественно для стран соседей, с которыми Федерации и все предшественники воюют сотнями лет, так и для граждан РФ, находящихся в зоне поражения. Однако по международным нормам на таких мощных учениях присутствуют наблюдатели от соседних стран и блока НАТО.