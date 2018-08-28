Лавров сделал скандальное заявление о Крыме и его возвращении Украине

Российская Федерация не будет возвращать Украине незаконно аннексированный в 2014 году Крым, ради того, чтобы Запад снял с нее санкции, введенные из-за оккупации полуострова.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda.

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Эта тема, безусловно, закрыта. Крым – неотъемлемая составная часть Российской Федерации. На данный момент полностью завершен процесс интеграции полуострова в общероссийское политическое, правовое, социально-экономическое пространство,

– заявил глава МИД РФ.

Кроме того, он рассказал, что после так называемого присоединения Крыма к России, на полуострове якобы улучшается уровень инфраструктуры, на жителей распространяются все меры соцобеспечения и учитываются интересы всех национальностей.

Российский дипломат цинично подчеркнул, что в 2014 году жители полуострова сделали якобы свободный выбор относительно присоединения к РФ, и это дало возможность им избежать "братоубийственной междоусобицы, которую киевская власть развязала на Донбассе".

"Хочу подчеркнуть, что воссоединение Крыма с Россией произошло на четкой международно-правовой основе, в соответствии с правом народа на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Представители зарубежных общественно-политических и деловых кругов, в том числе из европейских государств, посещающие Крым, могут воочию убедиться в приверженности крымчан к сделанному ими в марте 2014 года свободному выбору", – добавил Лавров.

Напомним, оккупанты регулярно задерживают в оккупированном Крыму представителей крымских татар и украинских патриотов. Так, 27 августа около 4 часов утра сотрудники "пограничной службы ФСБ РФ задержали крымского татарина Решата Мединова и не объяснили причины.