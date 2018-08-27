ФСБ России задержала крымского татарина во время выезда из Крыма

27 августа около 4 часов утра сотрудники "пограничной службы" ФСБ РФ задержали крымского татарина Решата Мединова. Инцидент произошел на КПП "Армянск", что на административной границе с оккупированным Крымом.

Об этом сообщил первый заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов на своей странице в Facebook.

Читайте также: Предметы за ночь покрылись ржавчиной: в оккупированном Крыму новое экологическое бедствие

По сообщению активистов ОО "Крымская солидарность", родным Решата не известили о причинах задержания. Местонахождение татарина пока неизвестно.

Решат Мединов родился в 1994 году, он работает водителем. Из-за задержания его пассажиры остались без транспорта на границе.

Это далеко не первый случай подобных действий оккупантов против татар. 25 августа ФСБ России удерживала крымского татарина на админгранице с оккупированным Крымом 18 часов.