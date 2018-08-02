Крым принадлежит Украине, а Россия его "украла", – Лия Ахеджакова

Популярная российская и советская актриса Лия Ахеджакова считает оккупированный Крым украинским и не признает его аннексии Российской Федерацией.

Об этом актриса рассказала в интервью изданию "Собеседник".

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По словам актрисы, Крым стал частью ее жизни еще в детстве, когда она отдыхала в пионерских лагерях.

Я Крым весь объездила, он часть моей жизни. Но это вовсе не оправдывает воровство. Я считаю: Крым принадлежит Украине. Как это можно – отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы,

– заявила Ахеджакова.

Народная артистка России отметила, что на родине за такую позицию ее уже окрестили террористкой.

"Теперь я – "террористка" по отношению к Крыму. Правда, я "террорист" в компании самых уважаемых представителей нашей культуры. Мы – "враги народа" и, главное, "террористы". Но такая удивительная компания – честь для меня", – сказала она, имея в виду так называемый список кримоненавистников.

Отметим, российские оккупанты составили так называемый черный список писателей, политических деятелей, актеров, певцов, журналистов и других известных личностей, которые не признали Крым российским и негативно отзывались о его аннексии. В него вошли Борис Акунин, Александр Сокуров, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Владимир Войнович, Ксения Собчак, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Михаил Ефремов. Картотеку "неправильных" деятелей пообещали пополнять.