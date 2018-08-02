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Крим належить Україні, а Росія його "вкрала", – Лія Ахеджакова

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Лія Ахеджакова не визнає анексію Криму
Лія Ахеджакова не визнає анексію Криму / Фото з відкритих джерел

Популярна російська та радянська акторка Лія Ахеджакова вважає окупований Крим українським і не визнає його анексію Російською Федерацією.

Про це акторка розповіла в інтерв’ю виданню "Собеседник".

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За словами актриси, Крим став частиною її життя ще в дитинстві, коли вона відпочивала в піонерських таборах.

Я Крим весь об'їздила, він частина мого життя. Але це зовсім не виправдовує злодійство. Я вважаю: Крим належить Україні. Як це можна – віджати житлоплощу у сусіда? Особливо коли в будинку у нього проблеми,
– заявила Ахеджакова.

Народної артистки Росії зауважила, що на батьківщині за таку позицію її вже охрестили терористкою.

"Тепер я – "терористка" по відношенню до Криму. Правда, я "терорист" у компанії найбільш шанованих представників нашої культури. Ми – "вороги народу" і, головне, "терористи". Але така компанія дивовижна – честь для мене", – сказала вона, маючи на увазі так званий список кримоненависників.

Зазначимо, російські окупанти склали так званий чорний список письменників, політичних діячів, акторів, співаків, журналістів та інших відомих особистостей, які не визнали Крим російським і негативно відгукувалися про його анексію. До нього увійшли Борис Акунін, Олександр Сокуров, Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова, Володимир Войнович, Ксенія Собчак, Людмила Улицька, Віктор Шендерович, Михайло Єфремов. Картотеку "неправильних" діячів пообіцяли поповнювати.

Теги: Кіно Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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