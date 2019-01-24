Армія РФ проводить масштабні військові навчання у Чорному морі: скільки військових задіяно

Російські військові проводять масові навчання у акваторії Чорного моря. У них задіяні дві тисячі осіб, а також – ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні й рятувальні судна, літаки й вертольоти морської авіації.

Низка російських кораблів вийшла в море з метою перевірки бойової готовності, передає прес-служба Чорноморського флоту РФ.

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Так, на першому етапі перевірки кораблі при виході з пунктів базування у складі тактичних груп проведуть навчання з протиповітряної оборони, в ході якого відпрацюють виявлення, захоплення і супровід повітряних цілей.

Окрім цього, російські військові вдпрацьовуватимуть передачу вказівок для ефективного застосування озброєння по умовному повітряному противнику, в ролі якого виступлять екіпажі літаків Су-24 і СУ-30СМ морської авіації і ППО флоту.

Зазначимо, що після анексії Криму Росія регулярно проводить військові навчання на окупованому півострові та поблизу нього, у акваторіях Чорного і Азовського морів. А наприкінці 2018 року Росія почала масово стягувати військову техніку на територію окупованого півострова. Так, приміром, 9 січня у Чорне море увійшов ракетний есмінець Північного флоту Росії, що прямував у один із портів Криму. Такий бойовий корабель у цих водах зафіксували вперше з часів окупації півострова.

На масове стягнення Росією озброєння до Криму 18 грудня 2018 року відреагувала Генасамблея ООН. Там прийняли запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. Документ закликає Росію, як державу-окупанта, вивести свої війська з півострова і невідкладно завершити тимчасову окупацію української території.