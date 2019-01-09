У Чорне море увійшов російський бойовий корабель: фото

У Чорне море увійшов ракетний протичовновий есмінець Північного флоту Росії – такий бойовий корабель у цих водах зафіксували вперше з часів окупації Криму.

Про це повідомив експерт благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

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Експерт зазначає, що йдеться про ракетний протичовновий есмінець "Североморск" (619), проект "Фрегат", по класифікації НАТО – Udaloy". Він увійшов у Чорне море вранці 9 січня.

До Чорного моря вперше за часи окупації Криму зайшов не просто десантний корабель іншого флоту РФ, а не Чорноморського, а корабель, що відносять до основної ударної сили ВМФ РФ у дальній морській зоні,

– зазначив Клименко.



У Чорне море увійшов бойовий корабель РФ/ Джерело: Twitter Yörük Işık

Нагадаємо, що 6 січня десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США вирушив до Чорного моря через протоку Дарданелли. Корабель здійснюватиме патрулювання – він може розмістити на своєму борту до 500 морських піхотинців.



Окрім того, нещодавно корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії 17 грудня увійшов до Чорного моря. Вже 19 грудня корабель пришвартувався в Одесі – він пробув там кілька днів.