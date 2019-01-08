У Чорне море планує увійти нідерландський корабель НАТО, – постпред України

У Чорне море збирається увійти військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійно діючих груп НАТО. Щодо Азовського моря, то туди це судно заходити не планує.

Про це в ефірі 112 каналу повідомив постійний представник України в НАТО Вадим Пристайко.

"Якщо читати офіційну заяву Міноборони США про захід цього корабля (6 січня в акваторію Чорного моря десантного корабля-дока "Форт-Макгенрі") в акваторію Чорного моря, то можна розуміти, що корабель заходить для надання підтримки союзникам і партнерам НАТО. у Чорному морі є три союзники НАТО: Болгарія, Румунія і Туреччина, і всього два партнери: Україна і Грузія. Тобто... можна зрозуміти, кого має на увазі американське оборонне відомство", – сказав Пристайко.

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Він зазначив, що зараз одну з постійно діючих груп НАТО очолили Нідерланди, і корабель Нідерландів збирається зайти в Чорне море.

Нідерландський корабель тільки почав керівництво, вони теж збираються зайти в Чорне море,

– сказав постпред України в НАТО.

Він також відзначив те, що зросла інтенсивність заходів кораблів НАТО в Чорне море. Проте, за словами Пристайка, в Чорному морі діє доктрина, яка встановлює кількість, тоннаж і час перебування там військових кораблів. Тож це обмежує кількість перебування кораблів НАТО в Чорному морі.

"Тому відбувається такий ротаційний принцип: одні увійшли, інші вийшли", – пояснив постпред України в Альянсі.

Щодо Азовського моря, то, за словами Пристайка, по-перше, через його невелику глибину для кораблів з військової осадкою захід у цю акваторію є навігаційно складним процесом, а по-друге, Росія заявила, що не надаватиме дозволи на захід у це море військових кораблів.

"Цей процес значно ускладнений, і я не бачу, чому б НАТО йшло на провокації. НАТО провокувати нікого не збирається, і Росію – в першу чергу", – зазначив Пристайко.

Нагадаємо, що 6 січня десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США вирушив до Чорного моря через протоку Дарданелли. Корабель здійснюватиме патрулювання – він може розмістити на своєму борту до 500 морських піхотинців.