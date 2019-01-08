В Черное море планирует войти нидерландский корабль НАТО, – постпред Украины

В Черное море собирается войти военный корабль Нидерландов, который возглавил одну из постоянно действующих групп НАТО. Относительно Азовского моря, то туда это судно заходить не планирует.

Об этом в эфире 112 канала сообщил постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко.

"Если читать официальное заявление Минобороны США о заходе этого корабля (6 января в акваторию Черного моря десантного корабля-дока "Форт Макгенри") в акваторию Черного моря, то можно понять, что корабль заходит для оказания поддержки союзникам и партнерам НАТО. в Черном море есть три союзники НАТО: Болгария, Румыния и Турция, и всего два партнера: Украина и Грузия. То есть... можно понять, кого подразумевает американское оборонное ведомство", – сказал Пристайко.

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Он отметил, что сейчас одну из постоянно действующих групп НАТО возглавили Нидерланды, и корабль Нидерландов собирается зайти в Черное море.

Нидерландский корабль только начал руководство, они тоже собираются зайти в Черное море,

– сказал постпред Украины в НАТО.

Он также отметил то, что возросла интенсивность заходов кораблей НАТО в Черное море. Однако, по словам Пристайко, в Черном море действует доктрина, которая устанавливает количество, тоннаж и время пребывания там военных кораблей. Поэтому это ограничивает количество пребывания кораблей НАТО в Черном море.

"Поэтому происходит такой ротационный принцип: одни вошли, другие вышли", – объяснил постпред Украины в Альянсе.

Относительно Азовского моря, то, по словам Пристайко, во-первых, из-за его небольшой глубины для кораблей с военной осадкой вход в эту акваторию является навигационно сложным процессом, а во-вторых, Россия заявила, что не будет предоставлять разрешения на заход в это море военных кораблей.

"Этот процесс значительно усложнен, и я не вижу, почему бы НАТО шло на провокации. НАТО провоцировать никого не собирается, и Россию – в первую очередь", – отметил Пристайко.

Напомним, что 6 января десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США отправился к Черному морю через пролив Дарданеллы. Корабль будет осуществлять патрулирование – он может разместить на своем борту до 500 морских пехотинцев.