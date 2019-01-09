В Черное море вошел российский боевой корабль: фото

В Черное море вошел ракетный противолодочный эсминец Северного флота России – такой боевой корабль в этих водах зафиксировали впервые со времен оккупации Крыма.

Об этом эксперт благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко сообщил на своей странице в Facebook.

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Эксперт отмечает, что речь идет о ракетном противолодочном эсминце "Североморск" (619), проект "Фрегат", по классификации НАТО – Udaloy". Он вошел в Черное море утром 9 января.

В Черное море впервые за время оккупации Крыма зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, а не Черноморского, а корабль относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне,

– отметил Клименко.



В Черное море вошел боевой корабль РФ / Источник: Twitter Yörük Işık

Напомним, что 6 января десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США отправился к Черному морю через пролив Дарданеллы. Корабль будет осуществлять патрулирование – он может разместить на своем борту до 500 морских пехотинцев.



Кроме того, недавно корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. Уже 19 декабря корабль пришвартовался в Одессе – он пробыл там несколько дней.