В окупованому Севастополі військові Росії вчать дітей поводитись зі зброєю

В окупованому Росією Севастополі на базі міського Будинку офіцерів проросійська влада створила так званий "будинок юнарміі". Там військові вчать школярів поводитися зі зброєю.

Рішення про створення центру належить міністерству оборони Росії, пишуть "Крим.Реалії".

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Так, школярів Севастополя хочуть навчати "основам загальновійськової підготовки".

Юні патріоти беруть участь в заняттях по збірці-розбиранні автомата Калашникова АК-74, по стройовій підготовці та здачі нормативів з фізичної підготовки,

– заявляють у російському відомстві.

Окрім того, під час занятьз радіаційного, хімічного та біологічного захисту школярів вчили екіпіруватися у захисний костюм та протигаз. Також російські військові мають намір навчити армійців, як надавати першу медичну допомогу та транспортувати пораненого.

Окрім того, у Москві п'яту річницю анексії українського Криму вирішили відзначити триденним фестивалем під назвою"Кримська весна". Програму заходів підготували також на окупованому півострові.