Окупанти в Криму відкрили військовий табір для дітей: фото

Окупована влада Криму знову відзначилась дивними вчинками і вирішила навчати дітей військовій справі. У Судаку вже відкрили дитячий табір "військово-патріотичної спрямованості".

Відповідні фото було опубліковано в Twitter-акаунті RoksolanaToday&Крим.

Читайте також: Як Росія збирається заселити окупований Крим жителями Сибіру

Судак. Військово-спортивний табір "Юний розвідник", нині – "Лісовий". Тепер діти зможуть грати не тільки в традиційні ігри, але і пройти навчання з тактики ведення бою, ознайомитися з різними видами військового озброєння та відпрацювати свої навички на практиці,

– йдеться у підписі до фото.

Як видно на світлинах, територія табору дуже занедбана, а спортивні турніки поламані, всередині будівель багато сміття, сиплеться штукатурка, а доріжки поросли мохом.

Судак

Военно-спортивный лагерь"Юный разведчик"ныне "Лесной"

Теперь дети смогут играть не только в традиционные игры,но и пройти обучение по тактике ведения боя, ознакомиться с различными видами военного вооружения и отработать свои навыки на практикеhttps://t.co/2qFInrHQ5M pic.twitter.com/82drWAJCrf — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 января 2019 г.



Дитячий військовий табір в окупованому Криму



Поламані спортивні турніки у військовому таборі для дітей