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      Окупанти в Криму відкрили військовий табір для дітей: фото

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      Окупанти в Криму відкрили військовий табір для дітей
      Окупанти в Криму відкрили військовий табір для дітей / Фото з Тwitter

      Окупована влада Криму знову відзначилась дивними вчинками і вирішила навчати дітей військовій справі. У Судаку вже відкрили дитячий табір "військово-патріотичної спрямованості".

      Відповідні фото було опубліковано в Twitter-акаунті RoksolanaToday&Крим.

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      Судак. Військово-спортивний табір "Юний розвідник", нині – "Лісовий". Тепер діти зможуть грати не тільки в традиційні ігри, але і пройти навчання з тактики ведення бою, ознайомитися з різними видами військового озброєння та відпрацювати свої навички на практиці,
      – йдеться у підписі до фото.

      Як видно на світлинах, територія табору дуже занедбана, а спортивні турніки поламані, всередині будівель багато сміття, сиплеться штукатурка, а доріжки поросли мохом.


      Дитячий військовий табір в окупованому Криму


      Поламані спортивні турніки у військовому таборі для дітей


      Окупанти в Криму відкрили військовий табір для дітей

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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