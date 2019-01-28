Окупанти в Криму відкрили військовий табір для дітей: фото
Окупована влада Криму знову відзначилась дивними вчинками і вирішила навчати дітей військовій справі. У Судаку вже відкрили дитячий табір "військово-патріотичної спрямованості".
Відповідні фото було опубліковано в Twitter-акаунті RoksolanaToday&Крим.
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Судак. Військово-спортивний табір "Юний розвідник", нині – "Лісовий". Тепер діти зможуть грати не тільки в традиційні ігри, але і пройти навчання з тактики ведення бою, ознайомитися з різними видами військового озброєння та відпрацювати свої навички на практиці,
– йдеться у підписі до фото.
Як видно на світлинах, територія табору дуже занедбана, а спортивні турніки поламані, всередині будівель багато сміття, сиплеться штукатурка, а доріжки поросли мохом.
Дитячий військовий табір в окупованому Криму
Поламані спортивні турніки у військовому таборі для дітей
Окупанти в Криму відкрили військовий табір для дітей